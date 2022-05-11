У Німеччині стартували тренування українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000
Німеччина та Нідерланди планують навчити близько 18 українських екіпажів користуватися Panzerhaubitze 2000
Про це інформує у твіттері Міністерство оборони Німеччини.
11 травня у Німеччині розпочали тренувати солдатів з України на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000.
"Сьогодні в Німеччині стартували тренування українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Ми разом із Нідерландами плануємо навчання до 18 українських екіпажів. Це означає, що ні Німеччина, ні НАТО не стануть стороною, що воює", – пише Крістіне Ламбрехт.
- Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000.
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