У Німеччині стартували тренування українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000

Про це інформує у твіттері Міністерство оборони Німеччини.

11 травня у Німеччині розпочали тренувати солдатів з України на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000.

"Сьогодні в Німеччині стартували тренування українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Ми разом із Нідерландами плануємо навчання до 18 українських екіпажів. Це означає, що ні Німеччина, ні НАТО не стануть стороною, що воює", – пише Крістіне Ламбрехт.

Die Ausbildung ukrainischer SoldatInnen an der Panzerhaubitze 2000 in Deutschland hat heute begonnen. Wir planen gemeinsam mit ???????? bis zu

18 ???????? Besatzungen auszubilden.

Dadurch wird weder ???????? noch die #NATO zur Kriegspartei, das betont Ministerin Lambrecht im @ZDF. pic.twitter.com/EhE6awhvbF — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 11, 2022

Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

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