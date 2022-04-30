Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Welt

Про це пише Welt.

"Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання ефективної підтримки Україні – також у сфері артилерії. Є різні варіанти, які наразі розглядаються", - сказала WELT речниця Міноборони.

Згідно з інформацією, лише близько 40 з 119 Panzerhaubitzen 2000 у Бундесвері наразі діють. Тому військові критично ставляться до доставки навіть невеликої кількості гаубиць. Проте представники збройних сил Нідерландів також проявили скептицизм, але уряд у Гаазі політично знехтував військовими проблемами.

Довідково. PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації

Нагадаємо, німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693

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