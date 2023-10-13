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Прем'єр Нідерландів Рютте відвідав Одесу та пообіцяв ракети для Patriot і допомогу із захистом зернових коридорів

13 жовтня, 2023 п'ятниця
19:59
Війна з Росією Зеленський та Рютте

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили питання безпеки в Чорному морі. Нідерланди нададуть Україні ракети Patriot і допоможуть в отриманні патрульних суден для захисту експортного коридору

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який перебуває з візитом у нашій країні.

Президент України та Прем'єр-міністр Нідерландів побували в порту Одеси та оглянули місця влучання російських ракет і дронів. Володимир Зеленський зауважив, що Росія ракетним терором руйнує не лише українські порти та міста, а й нормальне життя багатьох інших країн, які критично залежать від поставок продовольства з України.

"Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО", - заявив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють провідну роль, а також інші аспекти оборонного співробітництва.

Протягом зустрічі співрозмовники також звернули увагу на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Наголошувалося на важливості недопущення розпалювання нової повномасштабної війни. У той же час терористи повинні нести відповідальність за скоєні злочини, щоб більше ніколи не провокувати війну.

Президент також подякував Нідерландам за підтримку Української формули миру та спільні з партнерами зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за терор. Серед іншого, Нідерланди працюють над пунктом, що стосується відновлення справедливості.

Водночас під час зустрічі йшлося про посилення та прискорення запровадження санкцій проти Росії задля обмеження її спроможності фінансувати війну.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на необхідності прискорення спрямування заморожених активів Росії на компенсацію шкоди від її агресії, зокрема на проєкти відбудови в нашій країні.

Допомога із захистом зернових коридорів

Також обговорювалася співпраця з метою належного захисту альтернативних зернових коридорів у Чорному морі та загалом посилення позицій у регіоні, зокрема захист неба, зміцнення флоту, підтримка гуманітарного розмінування та очищення акваторії від російських мін.

"Нідерланди, зокрема, допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі", - зазначив Володимир Зеленський.

Марк Рютте запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден, щоб забезпечити безпеку зернового коридору.

"Ми усвідомлюємо, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов'язалися надати літаки F-16 Україні. Разом із Румунією та Данією ми займаємося підготовкою пілотів", - зазначив глава нідерландського уряду.

Світ
Одеса
Нідерланди
Володимир Зеленський
зерно
допомога Україні
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