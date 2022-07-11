Премʼєр Нідерландів закликав європейську спільноту надати Україні важке озброєння

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на пряму мову нідерландського премʼєра під час пресконференції у Києві.

"Звісна річ, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну складним сучасним типом зброї. Я закликаю всіх своїх колег в Європі та в інших куточках світу, щоб вони допомагали з тяжкою зброєю Україні", – сказав Рютте.

Він також наголосив, що Нідерланди своєю чергою нададуть Україні панцирники та самохідні гаубиці. Він також наголосив, що країна і надалі допомагатиме Україні всіма можливими способами.

"Ми не знаємо, скільки триватиме ця тяжка війна, але знаємо, що Україна і надалі потребуватиме нашої підтримки", – зазначив Рютте.

Як зазначив Зеленський, за обсягом наданої оборонної підтримки Королівство Нідерланди входить до першої десятки партнерів України.