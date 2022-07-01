Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським
До Києва з візитом прибув премʼєр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере та зустрівся із Володимиром Зеленським
Про це президент України пише у телеграмі.
"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - сказав Зеленський.
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