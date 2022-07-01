Про це президент України пише у телеграмі.

"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - сказав Зеленський.