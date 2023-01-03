Про це повідомляє PAP.

Під час понеділкової пресконференції Моравецького запитали про відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України.

Польське агентство пише, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.

Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил". Проте "Європейська правда" не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах.

"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", – прокоментував Моравецький.

Польський прем’єр також назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".

"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", – додав він.

Прем'єр також відповів на питання про нову угоду про добросусідство, яка, зокрема, мала б врахувати цю проблему. Він зазначив, що угода розробляється під керівництвом президента Анджея Дуди і вона буде підписана після перемоги над режимом Путіна, бо до того ніщо інше не може бути пріоритетом.

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