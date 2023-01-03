Прем'єр Польщі Моравецький пообіцяв обговорити зі Шмигалем "героїзацію Бандери"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок заявив, що обговорить із українським колегою Денисом Шмигалем питання "героїзації" Степана Бандери на офіційних сторінках органів влади України
Про це повідомляє PAP.
Під час понеділкової пресконференції Моравецького запитали про відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України.
Польське агентство пише, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.
Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил". Проте "Європейська правда" не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах.
"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", – прокоментував Моравецький.
Польський прем’єр також назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".
"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", – додав він.
Прем'єр також відповів на питання про нову угоду про добросусідство, яка, зокрема, мала б врахувати цю проблему. Він зазначив, що угода розробляється під керівництвом президента Анджея Дуди і вона буде підписана після перемоги над режимом Путіна, бо до того ніщо інше не може бути пріоритетом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе