Прем'єр Словаччини пояснив позицію країни щодо Криму після того, як віцепрем'єр назвав півострів російським

Про це повідомляє Denník N.



Хегер поставив під сумнів слова віцепрем'єра Ріхарда Сулика про Крим.



"За правління Роберта Фіцо (колишній прем'єр країни, - ред.) Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та ввели санкції проти Російської Федерації. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, на якій нічого не змінилося і є обов’язковою для членів уряду", - йдеться у заяві прем’єр-міністра.

Нагадаємо, віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав окупований Крим російським, а санкції проти Москви шкідливими.

МЗС України звернулося до Словаччини з вимогою публічного спростування заяви віцепрем'єра про російський Крим та назвало її заохоченням Росії до нових агресивних дій.