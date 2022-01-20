Прем'єр Словаччини пояснив позицію країни щодо Криму після того, як віцепрем'єр назвав півострів російським
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запевнив Україну, що уряд не здійснить жодних дій, які б виправдовували порушення Росією міжнародного права та окупацію Криму
Про це повідомляє Denník N.
Хегер поставив під сумнів слова віцепрем'єра Ріхарда Сулика про Крим.
"За правління Роберта Фіцо (колишній прем'єр країни, - ред.) Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та ввели санкції проти Російської Федерації. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, на якій нічого не змінилося і є обов’язковою для членів уряду", - йдеться у заяві прем’єр-міністра.
- Нагадаємо, віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав окупований Крим російським, а санкції проти Москви шкідливими.
- МЗС України звернулося до Словаччини з вимогою публічного спростування заяви віцепрем'єра про російський Крим та назвало її заохоченням Росії до нових агресивних дій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.2
Купівля 28.2Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе