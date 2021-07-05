Прем'єра Люксембургу госпіталізували через COVID-19
Прем'єр-міністр Люксембурга Ксав'є Беттель потрапив до лікарні після підтвердження коронавірусу
Про це повідомляє DPA.
Уряд заявив, що Беттеля госпіталізували "як запобіжний захід". Що спонукало до госпіталізації, не повідомляється.
Беттель перебуватиме в медзакладі протягом доби для обстеження і подальших тестів.
48-річний Беттель здав позитивний тест на COVID-19 у Брюсселі. Речник повідомив, що в очільника уряду були спочатку легкі симптоми - головний біль, лихоманка. Спочатку він мав перебувати 10 днів на карантині
У травні Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca.
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