Прем'єра Люксембургу госпіталізували через COVID-19

Про це повідомляє DPA.

Уряд заявив, що Беттеля госпіталізували "як запобіжний захід". Що спонукало до госпіталізації, не повідомляється.

Беттель перебуватиме в медзакладі протягом доби для обстеження і подальших тестів.

48-річний Беттель здав позитивний тест на COVID-19 у Брюсселі. Речник повідомив, що в очільника уряду були спочатку легкі симптоми - головний біль, лихоманка. Спочатку він мав перебувати 10 днів на карантині

У травні Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca.