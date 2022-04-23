Прем'єри Латвії, Литви та Естонії закликали НАТО розмістити три боєздатні дивізії у країнах Балтії, щоб захисти себе від агресії РФ
Прем'єр-міністри країн Балтії закликали союзників по НАТО до розміщення додаткових трьох дивізій у своїх країнах
Про це повідомляє латвійський національний мовник LSM.
У спільній заяві прем'єр-міністри зазначили, що майбутня зустріч НАТО в Мадриді буде спрямована на схвалення наступної стратегічної концепції НАТО, а також суттєве посилення довгострокових рішень НАТО щодо стримування та оборони та східного флангу НАТО.
Повідомляється, щоб запобігти будь-якій можливості агресії, у країнах Балтії необхідні сучасні постійні рішення захисту. Тому вони потребують більшої присутності сухопутних, повітряних і військово-морських сил.
Для забезпечення постійної присутності сил союзників у країнах Балтії знадобляться три боєздатні дивізії, по одній в кожній із країн Балтії, призначені для колективної оборони та здатні інтегрувати місцеві національні сили оборони, йдеться у заяві.
Кожна дивізія повинна включати боєздатну бригаду союзників з необхідними можливостями підтримки, засновану на розширеній бойовій групі НАТО.
Країни Балтії також мають намір і надалі збільшити свої оборонні бюджети до щонайменше 2,5% валового внутрішнього продукту (ВВП). Додаткове фінансування сприятиме швидшій розбудові потенціалу в найкритичніших областях, включаючи спільні балтійські проєкти.
Країни Балтії продовжуватимуть співпрацювати у закупівлі реактивних систем залпового вогню та досліджувати інші варіанти для подальшої координації діяльності з нарощування потенціалу.
Держави також розробляють спільні процедури, щоб держави могли надавати військову і невійськову допомогу одна одній або кільком країнам Балтії на їх прохання.
- Додамо, що Литва продовжила надзвичайний стан до 29 червня через повномасштабну війну РФ проти України
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