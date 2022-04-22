Литва продовжила надзвичайний стан до 29 червня через повномасштабну війну РФ проти України
Сейм Литви проголосував за продовження надзвичайного стану до 29 червня, оскільки загроза на тлі повномасштабної війни РФ проти України й участі в ній Білорусі не зменшується
Про це пише LRT.
Продовження надзвичайного стану до 29 червня підтримали 124 парламентарі, шестеро утрималися, проти не голосував ніхто.
За словами спікерки Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, це необхідно, адже за два місяці після запровадження надзвичайного стану "жорстока російська військова агресія" триває й загроза не знижується".
"Державний тероризм Росії та постійні порушення міжнародного гуманітарного права призвели до наростання гуманітарної та міграційної кризи в Україні. Через агресивну політику, яку проводить Росія і Білорусь щодо населення своєї країни, збільшилася ймовірність еміграції населення з цих країн", - наголосила вона.
Надзвичайний стан передбачає заборону на фотозйомку, відеозйомку, інший спосіб запису та збору інформації про підприємства, що мають значення для національної безпеки в енергетичному секторі, а також про переміщення військової техніки Литви та її союзників. Також не можна ретранслювати й поширювати в інтернеті телепрограм, які належать організаціям, створеним і фінансованим Росією чи Білоруссю. Крім того, заборонено зібрання, "спрямовані на підтримку в будь-якій формі чи масштабі дій Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, що спричинили введення надзвичайного стану".
- Литва ввела надзвичайний стан з 24 лютого.
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