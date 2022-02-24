Литва оголошує надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну
Президент Литви Ґітанас Науседа оголосив надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну
Про це повідомляє Delfi.
Після засідання Державної ради оборони в четвер вранці президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва оголошує надзвичайний стан через напад Росії на Україну.
Раніше в четвер вранці прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте заявила, що Росія фактично оголосила війну Україні.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
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