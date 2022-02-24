Литва оголошує надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну

Про це повідомляє Delfi.



Після засідання Державної ради оборони в четвер вранці президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва оголошує надзвичайний стан через напад Росії на Україну.



Раніше в четвер вранці прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте заявила, що Росія фактично оголосила війну Україні.



Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".