Прем'єрка Естонії Каллас не збирається у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з російським бізнесом її чоловіка

Про це повідомляє видання ERR.

"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила Каллас.

Також вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".

"Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше - питання морального компаса", - сказала Каллас.

Прем'єр пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у Росії.

Окрім цього, Каллас також зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.