Прем'єрка Естонії Каллас не збирається у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з російським бізнесом її чоловіка
Голова уряду Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з бізнесом її чоловіка у РФ
Про це повідомляє видання ERR.
"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила Каллас.
Також вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".
"Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше - питання морального компаса", - сказала Каллас.
Прем'єр пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у Росії.
Окрім цього, Каллас також зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.
- Фінляндія та Естонія 17 серпня дозволили проліт трьох російських літаків через свій повітряний простір всупереч забороні - це було зроблено з міркувань безпеки.
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