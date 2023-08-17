Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Три літаки, які летіли з Калінінграда або до нього, перетнули закрите небо Естонії та Фінляндії через грозу.

Росавіація подякувала авіаслужбам Естонії та Фінляндії й повідомила, що готова так само допомагати іноземним літакам у разі потреби.

За даними російської сторони, зазначені польоти здійснювали літаки авіакомпаній "Россия", "Уральские авиалинии" і "Северный Ветер".