Диспечери Естонії та Фінляндії дозволили проліт літаків РФ над своєю територію, попри санкції
Фінляндія та Естонія 17 серпня дозволили проліт трьох російських літаків через свій повітряний простір всупереч забороні - це було зроблено з міркувань безпеки
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Три літаки, які летіли з Калінінграда або до нього, перетнули закрите небо Естонії та Фінляндії через грозу.
Росавіація подякувала авіаслужбам Естонії та Фінляндії й повідомила, що готова так само допомагати іноземним літакам у разі потреби.
За даними російської сторони, зазначені польоти здійснювали літаки авіакомпаній "Россия", "Уральские авиалинии" і "Северный Ветер".
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
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