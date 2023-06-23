Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

"Вчителі важливі. Особливо зараз. Вони відбудовують освіту на звільнених землях, продовжують чинити опір в окупації або ж змінили учительську кафедру на окоп і зі зброєю в руках захищають нас на фронті. Вони евакуйовують дітей під обстрілами та тримають тил, підтримуючи своїх учнів та їх родини. Вкрай важливо, щоб всі подвиги наших вчителів були почуті, жоден не загубився. Ми прагнемо висловити вчителям свою подяку та відзначити важливість їх праці", - вважає голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Станом на 23 червня премія приймає історії українських вчителів на сайті Global Teacher Prize Ukraine.

Заповнити форму може як сам вчитель, так і його колеги, учні або батьки - обмежень немає, пишуть організатори.

Тогорічна премія Global Teacher Prize Ukraine вшановувала хоробрих і непохитних українських освітян, які працювали під час великої війни, і видала про них книгу "Жити, щоб навчати", проте багато історій ще не розказано.

Повідомляється, що премія 2023 року продовжує збирати історії про дивовижних вчителів, які залишаються новаторами у складних умовах, чий професійний досвід і віддана робота з дітьми уособлюють українське вчительство воєнного часу.

Частину історій вчителів покажуть на платформах Global Teacher Prize та Освіторія.

Збір триватиме до 1 серпня.

Що відомо про премію

Global Teacher Prize Ukraine - це щорічна національна премія для вчителів - агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

Це світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано фондом Varkey GEMS Foundation, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що в усьому світі їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні.