Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Претенденти на бій з Усиком зустрінуться у реванші

Претенденти на бій з Усиком зустрінуться у реванші

9 травня, 2023 вiвторок
10:33
Спорт Чжан Чжилей (праворуч)

Британський боксер Джо Джойс активував опцію реваншу після поразки від китайця Чжана Чжилея у першому поєдинку

Про це повідомляє ESPN

За словами менеджера британця Адама Моралі, Джо Джойс скористався опцією про реванш у контракті на перший бій з Чжаном Чжилеєм. 

"Джойс мав право на реванш у будь-якому з наступних двох боїв, але вирішив провести поєдинок зараз", - сказав Моралі.  

Чжан Чжилей нокаутував Джо Джойса у шостому раунді та відібрав у нього звання обов'язкового претендента на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє українець Олександр Усик. Після перемоги китаєць розпочав переговори про організацію у липні поєдинку з володарем пояса WBC (Всесвітньої боксерської асоціації) Тайсоном Ф'юрі. 

У разі відмови негайно провести бій з Джойсом на Чжана чекає штраф за порушення умов контракту.    


 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
7 травня, 2023 неділя
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
Обстріл Києва
8 травня, 2023 понедiлок
Уночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
Дмитрий Снегирев
Автор Дмитро Снєгирьов
8 травня, 2023 понедiлок
Під Бахмутом ЗСУ змусили відступити в тил "газпромівську" ПВК "Поток": що відомо
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
9 травня
10:51
паспорт рф
Масово тікають: окупанти на Запоріжжі призупинили примусову паспортизацію
10:41
відключення електроенергії
Зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів було знеструмлено споживачів, живлення яких відновили днем раніше
10:36
Готували теракти проти проти командування ЗСУ: на Запоріжжі затримали агентів РФ
Готували теракти проти проти командування ЗСУ: на Запоріжжі затримали агентів РФ
10:16
Оновлено
"Гвардія наступу": Укрпошта запустила в обіг нову марку
10:05
росія парад
Генштаб ЗСУ попередив про можливі провокації в Росії під час "побєдобєсія" 9 травня
10:02
OPINION
Юрій Богданов
Єдиний ефективний спосіб уникнути війни — бути готовим до війни
09:49
Міністр фінансів США Єллен
Міністр фінансів Єллен: Якщо конгрес не підвищить межу держборгу, то це завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар
09:48
Марк Рютте
Нідерланди обговорюють зі США, Великою Британією та Данією питання про передачу Україні F-16, - Рютте
09:35
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Робота по виснаженню росіян продовжується": Гуменюк про ситуацію на лівобережній Херсонщині
09:33
Shahed-136
РФ хоче запустити виробництво іранських дронів у Білорусі
09:26
Донецьк
Міноборони Великої Британії: дефіцит води стає дедалі більшою проблемою для тимчасово окупованого Донецька
08:57
Оновлено
ракета Київ
Атака РФ: навколо Києва збили 15 російських ракет, по Черкащині вдарили дві. Є пошкодження
08:39
Інфографіка
російська техніка
Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових, 8 крилатих ракет та засіб ППО
08:38
Ексклюзив
Авдіївка
З Авдіївки через постійні обстріли не можна вивезти сміття, - Барабаш про ситуацію у місті
08:38
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
08:21
Оновлено
на фото: пожежа
РФ обстріляла Харківський район ракетами С-300, пошкоджено приватний будинок та транспортну інфраструктуру
08:20
мародер
Окупанти вивозять награбоване майно жителів Запорізької області в Крим, залучають водіїв вантажівок, - Генштаб 
08:05
Ексклюзив
окупант Бердянськ
У Бердянську окупанти ведуть себе все гірше й гірше: мародерять і примусово паспортизують, - заступник очільника райради
08:03
OPINION
Володимир В'ятрович
Наш день перемоги попереду
08:02
Оновлено
обстріл, ППО
На Дніпропетровщині українська ППО збила 8 ракет РФ: уламки впали на чотириповерхівку, поранена жінка
08:00
Лука Модріч та Бернарду Сілва (праворуч)
"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
07:55
OPINION
Микола Княжицький
"На часі" і "не на часі" від Зеленського
07:36
Українська ППО ЗСУ
Уночі ЗСУ знищили над Україною 23 з 25 російських ракет 
07:32
Ракета Storm Shadow
Британія готується передати Україні ракети великої дальності, - Washington Post
06:53
Василь Ломаченко
Ломаченко у США висловився про війну РФ проти України
06:28
Карім Бензема (в центрі), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
05:48
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Азербайджан та Вірменія домовились про декілька раундів переговорів під егідою лідерів ЄС
05:48
Посольство Румунії
У Румунії ініціювали перенесення Дня перемоги з 9 на 8 травня
04:56
G7
Підтримка України у переліку пріоритетів майбутнього саміту G7, - прем’єр Японії
04:29
Путін на військовому параді у Москві
В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна
04:03
Китай, Росія, США
У мирному процесі Китай має почути не лише РФ, але й Україну, - Держдеп США
03:35
прапори України та США
ППО, боєприпаси та розвіддані: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд
02:39
парад
Обмежаться покладанням квітів: у Бєлгороді скасували святкові заходи до 9 Травня
02:11
Індія до 2027 року планує відмовитись від дизельних авто у великих містах
01:43
астероїд
Повз Землю 12 травня пролетить невеликий астероїд
01:15
Оновлено
Обстріл Станіславу
Росіяни атакували Станіслав і Кізомис на Херсонщині: постраждали 10 людей, серед них дитина
00:55
МЗС Італії рекомендувало своїм громадянам виїхати з України через масові атаки РФ
00:48
діти, війна
Нюрнберзька академія оприлюднила декларацію про злочин агресії РФ проти України
00:32
Стежками Героїв ХХІ
Стежками Героїв - ХХІ. У Карпатах завершився змаг з пішого мандрівництва, який зібрав рекордне число учасників
2023, понедiлок
8 травня
23:51
Азовсталь
Агенція AP отримала Пулітцерівську премію за репортажі українських журналістів з Маріуполя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV