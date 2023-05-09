Претенденти на бій з Усиком зустрінуться у реванші
Британський боксер Джо Джойс активував опцію реваншу після поразки від китайця Чжана Чжилея у першому поєдинку
Про це повідомляє ESPN.
За словами менеджера британця Адама Моралі, Джо Джойс скористався опцією про реванш у контракті на перший бій з Чжаном Чжилеєм.
"Джойс мав право на реванш у будь-якому з наступних двох боїв, але вирішив провести поєдинок зараз", - сказав Моралі.
Чжан Чжилей нокаутував Джо Джойса у шостому раунді та відібрав у нього звання обов'язкового претендента на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє українець Олександр Усик. Після перемоги китаєць розпочав переговори про організацію у липні поєдинку з володарем пояса WBC (Всесвітньої боксерської асоціації) Тайсоном Ф'юрі.
У разі відмови негайно провести бій з Джойсом на Чжана чекає штраф за порушення умов контракту.
- 25 квітня повідомлялося, що команди Олександра Усика та Чжана Чжилея розпочали переговори про поєдинок.
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