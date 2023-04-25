Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO
Команди українського боксера Олександра Усика та китайця Чжан Чжилея розпочали переговори про поєдинок
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Чжан Чжилея, який відібрав звання претендента на бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) у британця Джо Джойса, його команда розпочала з представниками Олександра Усика про поєдинок.
"План на майбутнє – бій проти Усика, наші команди ведуть переговори щодо дати та місця проведення, але процес потребує часу. Крім цього, Джойс попросив про реванш і попросив призначити дату та місце. Було б краще, якби це сталося у Китаї, щоб місцеві вболівальники могли побачити чемпіонський бій у надважкій вазі", — розповів Чжан Чжилей.
Першим в черзі серед претендентів на бій з українцем є британець Даніель Дюбуа, який здобув це право за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). За пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Олександром Усиком має побитися хорват Філіп Хрговіч.
- 23 квітня стало відомо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа отримали від WBA час до 3 травня, аби домовитися про поєдинок.
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