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Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO

25 квітня, 2023 вiвторок
11:13
Спорт Чжан Чжилей (праворуч)

Команди українського боксера Олександра Усика та китайця Чжан Чжилея розпочали переговори про поєдинок

Про це повідомляє BoxingScene

За словами Чжан Чжилея, який відібрав звання претендента на бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) у британця Джо Джойса, його команда розпочала з представниками Олександра Усика про поєдинок.   

"План на майбутнє – бій проти Усика, наші команди ведуть переговори щодо дати та місця проведення, але процес потребує часу. Крім цього, Джойс попросив про реванш і попросив призначити дату та місце. Було б краще, якби це сталося у Китаї, щоб місцеві вболівальники могли побачити чемпіонський бій у надважкій вазі", — розповів Чжан Чжилей.

Першим в черзі серед претендентів на бій з українцем є британець Даніель Дюбуа, який здобув це право за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). За пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Олександром Усиком має побитися хорват Філіп Хрговіч. 


 
Бокс
Олександр Усик
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