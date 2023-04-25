Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Чжан Чжилея, який відібрав звання претендента на бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) у британця Джо Джойса, його команда розпочала з представниками Олександра Усика про поєдинок.

"План на майбутнє – бій проти Усика, наші команди ведуть переговори щодо дати та місця проведення, але процес потребує часу. Крім цього, Джойс попросив про реванш і попросив призначити дату та місце. Було б краще, якби це сталося у Китаї, щоб місцеві вболівальники могли побачити чемпіонський бій у надважкій вазі", — розповів Чжан Чжилей.

Першим в черзі серед претендентів на бій з українцем є британець Даніель Дюбуа, який здобув це право за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). За пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Олександром Усиком має побитися хорват Філіп Хрговіч.