Президент Азербайджану закликав припинити вогонь на кордоні Вірменії

Про це повідомляє азербайджанське видання Oxu.



За його словами, в результаті бойових зіткнень на кордоні з Вірменією загинули від шести до восьми вірменських військових, багато хто був поранений. Алієв додав, що після цього Єреван наполегливо попросив про припинення вогню.



"Вони повинні розуміти, що смерть азербайджанського військовослужбовця ніколи просто так їм не зійде", - зазначив глава держави.



Алієв назвав бої на кордоні з Вірменією черговою військовою провокацією і абсолютно невмотивованою агресією проти Азербайджану. Він уточнив, що це не перший випадок, який відбувається після війни і вчорашній інцидент не став винятком.



"О 21:30 (19:30 за Києвом - ред.) мною була дана команда Міністру оборони припинити вогонь", - сказав Алієв.

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