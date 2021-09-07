Президент "Барселони" пояснив, чому клуб не зміг втримати Мессі

Про це повідомляє Marca.

За словами Лапорти, "Барселона" не могла собі дозволити залишити Ліонеля Мессі через правила фінансового fair-play та скрутне економічне становище клубу.

"Нам потрібно було знижувати витрати і ми зробили це. З 110% до 80% від фонду заробітної плати. Але навіть з відходом Грізманна та скороченням зарплат, на яке пішли Піке, Бускетс та Альба, Мессі не міг залишитися. Але все-таки було важливо скоротити зарплатну відомість, тому що в наступному році ми можемо бути більш амбіційними", - сказав Лапорта.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, 10 серпня ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.

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