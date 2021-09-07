Президент "Барселони" пояснив, чому клуб не зміг втримати Мессі
Президент іспанської "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі залишив клуб через фінансові проблеми
Про це повідомляє Marca.
За словами Лапорти, "Барселона" не могла собі дозволити залишити Ліонеля Мессі через правила фінансового fair-play та скрутне економічне становище клубу.
"Нам потрібно було знижувати витрати і ми зробили це. З 110% до 80% від фонду заробітної плати. Але навіть з відходом Грізманна та скороченням зарплат, на яке пішли Піке, Бускетс та Альба, Мессі не міг залишитися. Але все-таки було важливо скоротити зарплатну відомість, тому що в наступному році ми можемо бути більш амбіційними", - сказав Лапорта.
34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
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Нагадаємо, 10 серпня ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
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