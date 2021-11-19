Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", МЗС України викликало посла і чекає спростування

Як повідомляє болгарська служба Радіо Свобода, 18 листопада під час телевізійних дебатів перед другим туром президентських виборів очільник Болгарії висловив свою позицію щодо Криму.



"Наразі він є російським, як ще може бути?" - відповів Радев на запитання про півострів.



Натомість опонент чинного президента Болгарії Анастас Герджиков визнав Крим українським.



Також Румен Радев заявив, що санкції проти Росії "неефективні".



У відповідь на висловлювання президента МЗС України 19 листопада викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.



У МЗС України наголосили, що "слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії" та заявили, що очікують спростування заяви Радева.



Посол Коджабашев запевнив, що Софія підтримує територіальну цілісність України та зусилля з деокупації Кримського півострова, зокрема своєю участю в роботі Кримської платформи.

Нагадаємо, у листопаді цього року ООН ухвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини в окупованому Росією Криму та вперше підтримала Кримську платформу.