Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори - п'яті за два роки
Президент Болгарії Румен Радев призначає п'яті за два роки дострокові вибори. Повідомляється, що голова країни розпустив парламент
Про це інформує The Associated Press.
"Президент Болгарії розпустив Національну асамблею і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня в надії вирішити спробу країни врегулювати тривалий політичний глухий кут і серйозні економічні проблеми Європейського Союзу та члена НАТО", - пише видання.
Президент Румен Радев призначив тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які стануть п'ятими в Болгарії за два роки.
Повідомляється, що Радев знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева, аби залишитися на чолі тимчасового кабінету міністрів, поки наступний парламент не обере членів чергового уряду.
Розпуск парламенту відбувся після того, як три найбільші політичні групи в Національній асамблеї не змогли знайти спільну мову для коаліційного уряду після останніх дострокових виборів у жовтні.
Правоцентристська партія ГЕРБ експрем'єр-міністра Бойка Борисова отримала найбільше місць серед інших - 67. Відомство наголошує, що партії все одно не вдалося отримати більшість у 240-місному парламенті. Інші спілки відмовилися від альянсу з ГЕРБ через "звинувачення в корупції та ймовірну неспроможність провести реформи, коли вона була при владі".
- 23 грудня 2022 року президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю.
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