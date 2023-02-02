Про це інформує The Associated Press.

"Президент Болгарії розпустив Національну асамблею і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня в надії вирішити спробу країни врегулювати тривалий політичний глухий кут і серйозні економічні проблеми Європейського Союзу та члена НАТО", - пише видання.

Президент Румен Радев призначив тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які стануть п'ятими в Болгарії за два роки.

Повідомляється, що Радев знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева, аби залишитися на чолі тимчасового кабінету міністрів, поки наступний парламент не обере членів чергового уряду.

Розпуск парламенту відбувся після того, як три найбільші політичні групи в Національній асамблеї не змогли знайти спільну мову для коаліційного уряду після останніх дострокових виборів у жовтні.

Правоцентристська партія ГЕРБ експрем'єр-міністра Бойка Борисова отримала найбільше місць серед інших - 67. Відомство наголошує, що партії все одно не вдалося отримати більшість у 240-місному парламенті. Інші спілки відмовилися від альянсу з ГЕРБ через "звинувачення в корупції та ймовірну неспроможність провести реформи, коли вона була при владі".

23 грудня 2022 року президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю.