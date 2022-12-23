Президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю

Про це повідомило видання БГНЕС.

За словами Радєва, парламент Болгарії ухвалив рішення про військову допомогу Україні переважною більшістю, таким чином зобов'язавши тимчасовий уряд укласти договір із Україною на отримання такої допомоги.

"Відповідно до правового поля вето не може змінювати текст вже укладеного міжнародного договору. Тобто, вето є абсолютно безглуздим. Звернення до Конституційного суду після ратифікації міжнародного договору неможливе", – додав він.

Зокрема, болгарський президент також додав, що міноборони країни проаналізувало запити України і в пакеті допомоги не будуть "літаки, зенітно-ракетні комплекси або танки, які можуть завдати шкоди нашим бойовим спроможностям".

Нагадаємо, усередині листопада уряд Болгарії продовжив дію державної програми щодо розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року.

А напередодні стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму 243 млн доларів.

16 грудня парламент Болгарії проголосував за затвердження угоди з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів.

22 грудня стало відомо, що Болгарія додатково виділила $20 млн на підтримку біженців з України.