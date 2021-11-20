Президент Болгарії відреагував на протест України через слова про "російський" Крим

Про це повідомляє Btv.bg.

За словами Радева, його заяву не слід драматизувати, оскільки він вважає, що анексія Криму Росією є порушенням міжнародного права.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму - це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.

19 листопада, у відповідь на висловлювання Радєва, МЗС України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

У МЗС України наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та заявили, що очікують спростування заяви Радева.