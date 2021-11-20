Президент Болгарії відреагував на протест України через слова про "російський" Крим
Президент Болгарії Румен Радев назвав анексію Криму порушенням міжнародного права, але заявив, що зараз півострів належить Росії
Про це повідомляє Btv.bg.
За словами Радева, його заяву не слід драматизувати, оскільки він вважає, що анексія Криму Росією є порушенням міжнародного права.
"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму - це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.
19 листопада, у відповідь на висловлювання Радєва, МЗС України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.
У МЗС України наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та заявили, що очікують спростування заяви Радева.
- Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".
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