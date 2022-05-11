Про це у твітері написав його речник Іржі Овчачек.

"Президент Республіки Чехія Мілош Земан підписав рішення про згоду вступу до Збройних Сил України 103 громадян на підставі їхньої заяви. Рішення потребує повторного підпису прем’єр-міністра", - зазначив він.

2 травня президент Чехії Мілош Земан заявив, що дії Росії виявилися більш агресивними, ніж він вважав раніше

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