Президент Чехії Мілош Земан підтримує подальше надання Україні зброї
Президент Чехії Мілош Земан підтримує подальше надання Україні зброї, а також використання чеської армії для навчання українців
Про це Мілош Земан заявив в інтерв'ю CNN Prima NEWS.
За його словами, він погодився б на подальші постачання зброї в Україну та на залучення Чехії до підготовки українських військових
Разом з тим він вважає відключення російських банків від системи платежів SWIFT ефективним заходом. Натомість заборони на подорожі для підсанкційних росіян Земан назвав "трохи смішними".
Відомо, що з початку російської збройної агресії проти України Чеська Республіка (ЧР) відкликала свою згоду на роботу консульств РФ в містах Карлові Вари та Брно та призупинила роботу чеських консульств у м. Санкт-Петербурзі та м. Єкатеринбург. Також вона відкликала Посла ЧР у РФ для консультацій й закрила “Чеський дім” в Москві.
- 28 квітня Чехія відновила роботу свого генконсульства у Львові.
- 3 липня до Львова прибула очільниця чеського міністерства оборони. Після цього стало відомо, що уряд ЧР ухвалив рішення припинити видачу віз, а також дозволів на довгострокове та постійне перебування громадянам РФ, за винятком гуманітарних випадків (посвідка на проживання буде переглянуто у зв’язку із санкціями, введеними проти РФ).
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