Президент Естонії Каріс прибуде до України 22 лютого

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.



"22 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - ідеться в заяві.



Об 11:50 за адресою будинок Городецького, вул. Банкова, 10, політики зустрінуться з представниками ЗМІ.



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