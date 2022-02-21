Президент Естонії Каріс прибуде до України 22 лютого
22 лютого в Києві проведуть зустріч президенти України й Естонії Володимир Зеленський і Алар Каріс
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"22 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - ідеться в заяві.
Об 11:50 за адресою будинок Городецького, вул. Банкова, 10, політики зустрінуться з представниками ЗМІ.
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