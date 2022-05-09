Президент Європейської Ради Шарль Мішель з прем'єром Шмигалем 9 травня відвідав Одесу

Про це повідомив Офіс президента.



"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав місто Одесу з візитом. До зустрічі також долучився Прем’єр-міністр Денис Шмигаль", – зазначено у повідомленні.

Однією з тем для обговорення стало недопущення продовольчої кризи у світі, яка може бути спричинена війною Росії в Україні та, зокрема, блокуванням Чорного моря для українського експорту.

Президент Європейської ради відвідав Одеський морський порт, де заблоковане судно з українським зерном.

Мішель запевнив, що Євросоюз продовжить надавати Україні максимальну фінансову та оборонну допомогу. ЄС уже затвердив план підтримки нашої держави. Світ має мобілізувати підтримку України для подолання гуманітарних викликів, відновлення економіки, відтак – має бути "план Маршалла" для України, відзначив президент Европейської ради.

Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу.

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