Президент ФІФА відреагував на скандальний зрив матчу Бразилія - Аргентина

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій, те що сталося - божевілля.

"Ми бачили, що сталося під час гри між Бразилією і Аргентиною, двома найпрославленішими командами Південної Америки. Деякі чиновники, поліція, співробітники служби безпеки вийшли на поле за кілька хвилин після початку матчу, щоб вивести деяких гравців, - це божевілля, але ми повинні вирішувати ці проблеми. Це питання, які виникають на тлі кризи COVID-19", - сказав Інфантіно.

5 вересня матч Бразилія - ​​Аргентина був зірваний через появу на полі поліціянтів, які намагалися затримати чотирьох аргентинських футболістів - Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Крістіана Ромеро та Джовані Ло Чельсо через порушення карантину. За обмеженнями, які діють у Бразилії, вони мали після прибуття до країни з Великої Британії пробути 14 днів на самоізоляції.