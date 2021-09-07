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Президент ФІФА відреагував на скандальний зрив матчу Бразилія - Аргентина

7 вересня, 2021 вiвторок
11:40
Спорт Бразилія - Аргентина

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав зрив відбіркового матчу чемпіонату світу між Бразилією та Аргентиною, через спробу затримати футболістів за порушення карантину, божевіллям

Про це повідомляє Reuters

За словами президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій, те що сталося - божевілля. 

"Ми бачили, що сталося під час гри між Бразилією і Аргентиною, двома найпрославленішими командами Південної Америки. Деякі чиновники, поліція, співробітники служби безпеки вийшли на поле за кілька хвилин після початку матчу, щоб вивести деяких гравців, - це божевілля, але ми повинні вирішувати ці проблеми. Це питання, які виникають на тлі кризи COVID-19", - сказав Інфантіно. 

5 вересня матч Бразилія - ​​Аргентина був зірваний через появу на полі поліціянтів, які намагалися затримати чотирьох аргентинських футболістів - Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Крістіана Ромеро та Джовані Ло Чельсо через порушення карантину. За обмеженнями, які діють у Бразилії, вони мали після прибуття до країни з Великої Британії пробути 14 днів на самоізоляції. 

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футбол
збірна Бразилії
ЧС-2022
збірна Аргентини
карантин
Коронавірус
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