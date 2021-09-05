ЧС-2022: Матч Бразилія - Аргентина зірвали на 7-й хвилині через спробу поліції затримати футболістів за порушення карантину
Відбірковий матч чемпіонату світу-2022 у Сан-Паулу між збірними Бразилії та Аргентини зірвали на 7-й хвилині після спроби поліції затримати аргентинських футболістів
Про це повідомляє TyC Sports.
Матч між збірними Аргентини і Бразилії був зірваний після того, як аргентинські футболісти в повному складі пішли в підтрибунне приміщення.
Причиною стали спроби поліції затримати чотирьох аргентинських футболістів, яким за кілька годин до матчу було наказано залишатися на самоізоляції через карантинні правила у Бразилії.
Зустріч на стадіоні "Арена Корінтіанс" в Сан-Паулу тривала 7 хвилин. Карантин порушили Даміан Мартінес, Крістіан Ромеро, Еміліано буендія та Джовані Ло Чельсо, які грають в англійській Прем'єр-лізі.
За епідеміологічним правилам, які діють у Бразилії, особи, які прибули до країни з Великої Британії повинні перебувати на карантині 14 днів.
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