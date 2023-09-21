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Президент Ірану: США мають послабити санкції, аби продемонструвати готовність повернутися до ядерної угоди

21 вересня, 2023 четвер
10:21
Світ Президент Ірану Ібрагім Райсі

Ібрагім Райсі, президент Ірану, висловив готовність до покращення відносин з США. Він зазначив, що це можливо, якщо адміністрація президента Байдена покаже бажання повернутися до ядерної угоди 2015 року. Першим кроком на цьому шляху має стати зменшення санкцій

Про це інформують Новини AP.

Він сказав на пресконференції, що Америка зв'язалася із ним: "Сказавши, що вони хочуть діалогу, але ми вважаємо, що він повинен супроводжуватися діями. Тож розмови самі по собі цього не зроблять".

За слова очільника Ірану, ядерна програма має лише мирну мету та використовується в сільському господарстві, нафтовому та газовому секторах.

"Ми маємо достатньо збагаченого урану для задоволення цих потреб", сказав Райсі, водночас заперечивши повідомлення про те, що Іран збільшив рівень збагачення урану.

Райсі додав, що дії щодо санкцій можуть стати твердою основою для продовження дискусій: "Ми не покинули стіл переговорів". Адже іранський президент вважає, що першим кроком США до угоди має стати послаблення санкцій.

Крім того, 19 вересня Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.

Що відомо про ядерну угоду між Іраном і США

Ядерна угода між Іраном та США, відома як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), була підписана у 2015 році. Ця угода була досягнута між Іраном, США, Великою Британією, Росією, Францією, Китаєм, Німеччиною та Європейським Союзом. 

Згідно з угодою, Іран погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних інспекторів в обмін на скасування економічних санкцій. Угода скоротила запаси урану в Ірані, рівень, до якого він міг би збагачувати свій уран, і кількість центрифуг, які він міг би використати.

Однак у 2018 році адміністрація президента США Дональда Трампа односторонньо вивела країну з угоди й повторно запровадила санкції. З того часу переговори щодо відновлення угоди тривають.
 

Новини
Іран
ядерна програма
ядерна безпека
США
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