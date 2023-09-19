Президент Ірану заявив про готовність стати посередником у переговорах РФ та України

Про це повідомляє Newsweek.

"Ми неодноразово заявляли, що готові виступити посередником, щоб домогтися припинення бойових дій між Російською Федерацією та Україною", – заявив Райсі під час зустрічі в рамках тижня Генеральної Асамблеї ООН.

Лідер Ірану засудив США за їхню підтримку України у військовій та економічній сферах. Райсі наголосив, що Штати сприяють розладу, надаючи Києву значну військову допомогу.

"Чому така запопадливість у постачанні військової техніки та отриманні доларової суми від цих постачань і продажів, замість того, щоб енергійно виходити на арену, щоб сприяти припиненню бойових дій та сприяти миру?" – додав він.

Що відомо про співпрацю Ірану та Росії

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

Іран планує передати Москві ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе типу Shahed, які РФ активно використовує у війні проти України.

15 вересня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії.