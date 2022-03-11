Президент Колумбії Маркес висловив готовність надавати підтримку Україні, - Маркарова
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес висловив підтримку Україні й готовність допомагати через повномасштабне вторгнення РФ
Про це заявила посолка України у США Оксана Макарова.
Вона зустрілася з Іваном Дуке Маркесом у Вашингтоні. За словами дипломатки, з 24 лютого Колумбія публічно засуджує вторгнення РФ в Україну в ООН, Організації американських держав. Оксана Маркарова обговорила з Іваном Дуке Маркесом боротьбу України з російською агресією, що триває.
"Президент Колумбії висловив захоплення нашим Президентом, нашими захисниками і всіма українцями які боронять свій дім і свободу, запевнив у міцній підтримці нашої держави і готовності надавати всіляку можливу допомогу", - наголосила вона.
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