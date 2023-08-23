Президенти Литви й Португалії прибули до України
У середу, 23 серпня, президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу ді Соза прибули до Києва для того, щоб відсвяткувати День Незалежності України
Про свій візит до Києва Науседа написав у twitter.
"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько!" - йдеться у повідомленні.
Він також наголосив, що Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Також, як пише португальське видання Observador, президент Португалії о 7:30 ранку вперше приїхав в Україну.
Завтра, у День Незалежності України, він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні Марсело Ребелу ді Соза відвідає Бучу.
Як пише CNN, президент наголосив, що перебуває в Києві, щоб продовжити португальську присутність і солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.
"Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", - заявив Марсело Ребелу де Соуза.
Глава держави додав, що "все, що є принциповим – і все є принциповим у цей момент – у житті України, є принциповим і в житті Португалії".
- Останній раз президент Литви Ґітанас Науседа відвідував Україну у середу, 28 червня.
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