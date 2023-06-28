Президент Литви Науседа прибув з візитом до Києва

Про це повідомляється на сайті президента Литви.

Зазначається, що Науседа візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

У заяві сказано, що очільник Литви обговорить з Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі, а також переговори про членство України в ЄС. Окрім того, глави держав поговорять про допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

У повідомленні розповідають, що Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.