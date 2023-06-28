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Президент Литви Науседа прибув з візитом до Києва

28 червня, 2023 середа
10:23
Суспільство Гітанас Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа у середу, 28 червня, прибув з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляється на сайті президента Литви.

Зазначається, що Науседа візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

У заяві сказано, що очільник Литви обговорить з Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі, а також переговори про членство України в ЄС. Окрім того, глави держав поговорять про допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

У повідомленні розповідають, що Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

  • Президент Литви Ґітанас Науседа 28 червня повідомив, що країна придбала для України два зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Литва
допомога Україні
Світ про Україну
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