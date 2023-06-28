Про це він написав у twitter.

Президент Литви зазначив, що скоро ЗРК будуть передані нашій державі та наголосив, що чекає нових колективних рішень про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі України з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.