Литва придбала для України два ЗРК NASAMS
Президент Литви Ґітанас Науседа 28 червня повідомив, що країна придбала для України два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
Про це він написав у twitter.
Президент Литви зазначив, що скоро ЗРК будуть передані нашій державі та наголосив, що чекає нових колективних рішень про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі.
"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі України з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.
- З 7 по 11 липня муніципалітет столиці Литви Вільнюса приєднається до підтримки вступу України до НАТО та вивісить щонайменше 33 тисячі прапорів нашої країни.
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