У Вільнюсі вивісять 33 тисячі українських прапорів під час саміту НАТО
З 7 по 11 липня муніципалітет столиці Литви Вільнюса приєднається до підтримки вступу України до НАТО та вивісить щонайменше 33 тисячі прапорів нашої країни
Про це інформує LRT.
"З початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб наша підтримка була помітною і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, ми також розуміємо можливість привернути ще більше уваги світу до ситуації в Україні та її бажання стати членом альянсу", – зазначив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.
Повідомляється, що обрана кількість прапорів має символічне значення, адже Україна може приєднатися до НАТО як 33-й член.
Вільнюський міський голова закликав жителів багатоквартирних будинків долучитися до акції.
За словами Бенкунскаса, ніяких витрат не буде потрібно - про все піклуватимуться організатори ініціативи.
Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який приймає Литва.
На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе