У Вільнюсі вивісять 33 тисячі українських прапорів під час саміту НАТО

Про це інформує LRT.

"З початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб наша підтримка була помітною і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, ми також розуміємо можливість привернути ще більше уваги світу до ситуації в Україні та її бажання стати членом альянсу", – зазначив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Повідомляється, що обрана кількість прапорів має символічне значення, адже Україна може приєднатися до НАТО як 33-й член.

Вільнюський міський голова закликав жителів багатоквартирних будинків долучитися до акції.

За словами Бенкунскаса, ніяких витрат не буде потрібно - про все піклуватимуться організатори ініціативи.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який приймає Литва.

На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням.