Президент Литви Науседа прибув до Києва відзначити День державності
Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності, він планує вручити Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литви
Про це Науседа розповів у твіттері.
"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", - зазначив Науседа.
Він додав, що проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським та вручить йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви.
Відомо, що 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята - Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України.
31 травня 2022 року Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день - День української державності.
- 20 липня президент Литви Науседа закликав посилити санкції проти Росії. Обговорюючи питання створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, литовський президент зазначив, що для підвищення економічної та фінансової стійкості ЄС необхідно завершити створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, приділяти більше уваги цифровому фінансуванню та фінансуванню сталого розвитку.
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