Президент Литви в ООН заявив, що світ має посилити політику невизнання анексії Криму

Про це він заявив з трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію та окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Також надзвичайно важливо захищати права та свободи місцевого цивільного населення. Я високо оцінюю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної "Кримської платформи", – сказав Науседа.

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Він додав, що Литва поважає європейський та євроатлантичний вибір України.