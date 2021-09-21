Президент Литви в ООН заявив, що світ має посилити політику невизнання анексії Криму
Президент Литви Ґітанас Науседа закликав посилити політику невизнання окупації та анексії Криму
Про це він заявив з трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН.
"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію та окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Також надзвичайно важливо захищати права та свободи місцевого цивільного населення. Я високо оцінюю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної "Кримської платформи", – сказав Науседа.Він додав, що Литва поважає європейський та євроатлантичний вибір України.
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