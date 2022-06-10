Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну

Про це повідомляє El Pais.cr.

"Особовий склад, кораблі і авіація збройних сил РФ можуть входити, брати участь у навчанні та обміну навчаннями з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних і рятувальних місій у надзвичайних ситуаціях або стихійних лих", - йдеться у повідомленні.

Також було дозволено в’їзд військовослужбовців, кораблів і літаків зі США, Мексики, Куби, Венесуели, Гватемали, Сальвадору, Гондурасу та Домініканської Республіки - з метою обміну та гуманітарної допомоги.

У Нікарагуа вважають, що обмін між збройними силами буде "взаємною вигодою у разі надзвичайних ситуацій" між країнами.

Введення іноземних військ було сплановано та узгоджено з нікарагуанською армією, членам якої також було дозволено їздити до цих країн для проведення гуманітарних заходів.

У лютому 2021 року Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.

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