Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
Президент Нікарагуа Даніель Ортега санкціонував введення іноземних військових, кораблів і літаків з гуманітарними цілями, серед яких знайшлось місце для російської армії
Про це повідомляє El Pais.cr.
"Особовий склад, кораблі і авіація збройних сил РФ можуть входити, брати участь у навчанні та обміну навчаннями з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних і рятувальних місій у надзвичайних ситуаціях або стихійних лих", - йдеться у повідомленні.
Також було дозволено в’їзд військовослужбовців, кораблів і літаків зі США, Мексики, Куби, Венесуели, Гватемали, Сальвадору, Гондурасу та Домініканської Республіки - з метою обміну та гуманітарної допомоги.
У Нікарагуа вважають, що обмін між збройними силами буде "взаємною вигодою у разі надзвичайних ситуацій" між країнами.
Введення іноземних військ було сплановано та узгоджено з нікарагуанською армією, членам якої також було дозволено їздити до цих країн для проведення гуманітарних заходів.
- У лютому 2021 року Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.
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