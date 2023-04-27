Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заспівав для Байдена
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль після спільної офіційної вечері заспівав для президента США Джо Байдена серенаду
Про це повідомляє ВВС.
Президент Південної Кореї виконав перший куплет хіта Дона Макліна "American Pie", що був випущений у 1971 році. Згідно з відео, несподіване виконання пісня стало сюрпризом для всіх присутніх та для Байдена зокрема.
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