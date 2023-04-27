Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заспівав для Байдена

Про це повідомляє ВВС.

Президент Південної Кореї виконав перший куплет хіта Дона Макліна "American Pie", що був випущений у 1971 році. Згідно з відео, несподіване виконання пісня стало сюрпризом для всіх присутніх та для Байдена зокрема.