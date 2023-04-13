Президент призначив голів Сумської та Луганської ОВА
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА
Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента, датованих 12 квітня.
"Призначити Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
Володимир Артюх – генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.
"Призначити Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - зазначено у другому указі..
Артем Лисогор – колишній заступник начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із залучення сил і засобів підрозділів Нацполіції.
- Нагадаємо, 11 квітня Кабмін погодив призначення голів Сумської та Луганської ОВА.
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