Президент Сербії підтвердив продаж Україні зброї через посередників
Президент Сербії заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну
Про це заявив президент країни Александар Вучич в інтерв’ю виданню Financial Times.
Александар Вучич заявив, що йому відомо про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, але він не має наміру цьому перешкоджати.
"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це можливо. Яка альтернатива для нас? Не виробляти боєприпаси? Не продавати їх?", – сказав Вучич.
Вучич визнав, що ходить по тонкій лінії між Москвою і західними державами, але заявив, що не буде допомагати російським воєнним зусиллям.
За його словами, Сербія приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання, необхідних для безпілотників... Ми не будемо вузлом для реекспорту чогось до Росії", – сказав він.
Він додав, що часи, коли він розмовляв з Владіміром Путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не контактує з Кремлем, окрім як приймає відвідувачів з Москви.
Як зазначає "Мілітарний", Сили оборони України застосовують сербські реактивні ракети калібру 122-мм нового зразка ER Grad 2000. Вони значно перевищують можливості інших ракет в арсеналі українського війська.
Також заявлялося, що боєприпаси у сербського підприємства Krušik нібито придбала канадська компанія JNJ Export Import.
Із Сербії до Туреччини контейнери з боєприпасами нібито транспортувала компанія Arca Savunma Sanayi Ticaret, а вже звідти через Словаччину ракети доставили до України.
- Нагадаємо, 1 червня президент Сербії Вучич розповів про "хорошу" розмову із Зеленським на полях саміту у Молдові.
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