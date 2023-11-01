Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Про це повідомляє politika.rs.

"Я видаю указ про розпуск парламенту, обраного 3 квітня 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори народних депутатів на 17 грудня", - заявив президент Сербії.

Зазначається, що Вучич підписав рішення про призначення виборів, а після цього звернувся до громадян.

"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в непростий час. Дуже важливо, щоб Сербія зберегла мир і стабільність. Бажаю всім учасникам гарного результату, бажаю, щоб вони все зробили цивілізовано". - наголосив лідер Сербії.



Як пише видання, кампанія триватиме до опівночі 14 грудня, коли почнеться виборча тиша. Усі виборці, повнолітні громадяни Сербії, зможуть проголосувати на своїх виборчих дільницях у неділю, 17 грудня, з 7:00 до 20:00.

Одночасно пройдуть вибори у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.