Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори
У середу, 1 листопада, президент Сербії Александер Вучич розпустив парламент країни та призначив дострокові вибори на 17 грудня
Про це повідомляє politika.rs.
"Я видаю указ про розпуск парламенту, обраного 3 квітня 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори народних депутатів на 17 грудня", - заявив президент Сербії.
Зазначається, що Вучич підписав рішення про призначення виборів, а після цього звернувся до громадян.
"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в непростий час. Дуже важливо, щоб Сербія зберегла мир і стабільність. Бажаю всім учасникам гарного результату, бажаю, щоб вони все зробили цивілізовано". - наголосив лідер Сербії.
Як пише видання, кампанія триватиме до опівночі 14 грудня, коли почнеться виборча тиша. Усі виборці, повнолітні громадяни Сербії, зможуть проголосувати на своїх виборчих дільницях у неділю, 17 грудня, з 7:00 до 20:00.
Одночасно пройдуть вибори у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.
- Наприкінці травня Александр Вучич заявив, що іде з посади голови Сербської прогресивної партії. Своїм наступником він запропонував міністра оборони країни Мілоша Вучевича.
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