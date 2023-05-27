Президент Сербії Вучич йде з посади голови партії

Про це інформує PTC.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що іде з посади голови Сербської прогресивної партії під час виступу на з’зді, який проходить у сербському Крагуєваці.

"Я пропоную, щоб ми обрати Мілоша Вучевича головою СПП", – сказав сербський президент.

За його словами, він "занадто любить" Сербську прогресивну партію і ніколи не піде з неї, поки він живий. Вучич зазначив, що пишається тим, що "всі ці роки очолював найкращу партію в країні".