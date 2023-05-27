Президент Сербії Вучич йде з посади голови партії
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що іде з посади голови Сербської прогресивної партії. Своїм наступником він запропонував міністра оборони країни Мілоша Вучевича
Про це інформує PTC.
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що іде з посади голови Сербської прогресивної партії під час виступу на з’зді, який проходить у сербському Крагуєваці.
"Я пропоную, щоб ми обрати Мілоша Вучевича головою СПП", – сказав сербський президент.
За його словами, він "занадто любить" Сербську прогресивну партію і ніколи не піде з неї, поки він живий. Вучич зазначив, що пишається тим, що "всі ці роки очолював найкращу партію в країні".
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Під час великих антиурядових протестах, що відбулися цього місяця в Белграді, демонстранти вимагали відставки Вучича, а також ще двох високопоставлених посадовців служби безпеки. Протестувальники вимагали відкликати ліцензії на мовлення у двох прихильних до Вучича телеканалів, які пропагують насильство і часто запрошують на ефіри засуджених воєнних злочинців.
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Мітингарі звинувачують Вучича у створенні безнадії і розколу в країні, що, на їх думку призвело до масових розстрілів 3 і 4 травня, в результаті яких загинули 18 і були поранені 20 людей.
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