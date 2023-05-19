Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що багато іноземних лідерів уникали зустрічі з Асадом після того, як насильницьке придушення його урядом продемократичних протестів спровокувало громадянську війну в Сирії, у ході якої було вбито півмільйона людей.

Половині з 22-мільйонного довоєнного населення Сирії довелося залишити власні домівки. Близько 6,8 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами, а ще 6 мільйонів стали біженцями або шукачами притулку за кордоном.

Видання додає, що цього місяця Сирію знову прийняли до Ліги, після того, як країни, які підтримували опозицію, визнали, що контроль Асада над владою достатньо міцний, серед них і Саудівська Аравія.

На зустрічі міністрів закордонних справ 22 держав-членів організації у середу генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт заявив, що сподівається, що "повернення Сирії свого місця є передвісником кінця конфлікту".

Також повідомляється, що Китай допоміг досягти несподіваної угоди в березні цього року, згідно з якою Саудівська Аравія відновила дипломатичні відносини зі своїм давнім регіональним суперником Іраном, який разом з Москвою допоміг силам Асада відновити контроль над найбільшими містами Сирії.

Але не всі країни з ентузіазмом сприйняли відновлення участі Дамаску в Лізі.

Міністр закордонних справ Катару на пресконференції в Досі заявив, що Катар відмовився від опозиції лише тому, що не хоче "відступати від арабського консенсусу".