Ізраїль завдав удару по Сирії: загинув військовий, сім поранені
Пізно ввечері в понеділок Ізраїль завдав удару по Сирії, унаслідок чого загинув один військовий, сім дістали поранень, а міжнародний аеропорт Алеппо призупинив роботу
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що Ізраїль здійснив ракетний удар по Сирії о 23:35 1 травня. Він поцілив на південний схід від Алеппо, в аеропорт і деякі об'єкти поблизу сирійського міста.
Сирійська протиповітряна оборона змогла перехопити ракети вже в районі Алеппо і збила декілька з них. Ті ж, які влучили, завдали місту певних матеріальних збитків.
Унаслідок удару загинув один військовослужбовець, сім дістали поранення. Також міжнародний аеропорт Алеппо призупинив свою роботу.
- 9 квітня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, її винищувачі уразили сирійський військовий комплекс, радіолокаційні системи та артилерійські пости після того, як у суботу із Сирії було запущено три ракети.
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