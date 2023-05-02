Ізраїль завдав удару по Сирії: загинув військовий, сім поранені

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що Ізраїль здійснив ракетний удар по Сирії о 23:35 1 травня. Він поцілив на південний схід від Алеппо, в аеропорт і деякі об'єкти поблизу сирійського міста.

Сирійська протиповітряна оборона змогла перехопити ракети вже в районі Алеппо і збила декілька з них. Ті ж, які влучили, завдали місту певних матеріальних збитків.

Унаслідок удару загинув один військовослужбовець, сім дістали поранення. Також міжнародний аеропорт Алеппо призупинив свою роботу.