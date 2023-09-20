Президент Сирії здійснить перший візит до Китаю від початку громадянської війни
Очільник Сирії Башар Асад здійснить перший візит до КНР від початку 12-річної громадянської війни в країні, під час якої Китай був одним із його головних прихильників
Про це інформує Associated Press.
Сирійський президент отримав запрошення від очільника Китаю Сі Цзіньпіна на саміт. У четвер, 21 вересня, Асад полетить до Пекіна з делегацією високих сирійських чиновників.
Повідомляється, що Китай розширює свою присутність на Близькому Сході після посередництва в березні в угоді між Саудівською Аравією та Іраном, і продовжує підтримувати Асада в сирійському конфлікті, в результаті якого загинуло півмільйона людей і велика частина країни залишилася в руїнах.
Офіс Асада також повідомив, що разом з ним поїде його дружина Асма.
Раніше президент Сирії відвідав кілька інших країн, таких як Росія, Іран, ОАЕ та Оман.
Що відомо про стосунки Сирії та Китаю
Асад відвідав Китай лише один раз у 2004 році, коли США вторглися до Іраку, який межує з Сирією. Тоді Сирія зазнала тиску від Вашингтона. Китай посилив дипломатичні зв’язки з Сирією та іншими арабськими державами після сильного землетрусу, який стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, і забрав життя понад 50 тис. осіб, у тому числі понад 6 тис. у Сирії.
У травні цього року очільник Сирії Башар Асад вперше взяв участь у саміті Ліги арабських держав після того, як 12 років тому був відсторонений від участі в організації.
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