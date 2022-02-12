Президент Туркменістану Бердимухамедов оголосив, що йде у відставку

Про це повідомляє Радіо Азатлик.

Бердимухамедов заявив про намір дати дорогу до державного управління молодим керівникам на позачерговій сесії Халк Маслахати (Народної Ради).

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності. Свій величезний життєвий і політичний досвід я, як голова Халк Маслахати, маю намір направити в цю область далі", - сказав Бердимухамедов.

Пізніше він доручив ЦВК розпочати підготовку до проведення позачергових президентських виборів.

Гурбангули Бердимухамедова було переобрано на посаду глави держави на виборах 12 лютого 2017 року. Тоді за нього проголосувало 97,69% виборців.

Згідно з Конституцією Туркменістану, президент обирається терміном на сім років. Чергові президентські вибори мали відбутися 2024 року.

Позачергова сесія Халк Маслахати, що з минулого року є верхньою палатою парламенту Туркменістану, відбулася 11 лютого в день 15-ї річниці приходу Бердимухамедова до влади.

Радіо Азатлик зазначає, що після оголошення про проведення позачергової сесії на початку січня, коли в сусідньому Казахстані тривали акції протесту, багато хто очікував, що 64-річний Бердимухамедов має намір за допомогою верхньої палати парламенту, яким він сам керує, ухвалити рішення, що відкривають шлях до передачі влади своєму сину Сердару Бердимухамедову, якому у вересні минулого року виповнилося 40 років. За конституцією він тепер може претендувати на найвищу державну посаду.

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