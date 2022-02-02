Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів провели зустріч у Києві

Про це повідомляє прес-центр Офісу президента.



"Після завершення перемовин Глава Української держави та прем’єр-міністр Нідерландів проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 2 лютого прибув із візитом до України на тлі безпекової кризи, пов’язаної із концентрацією російських військ біля українського кордону і загрозою вторгнення.



Нагадаємо, що 1 лютого Володимир Зеленський і Борис Джонсон провели зустріч, де обговорили низку заходів для стримування агресії Росії проти України.