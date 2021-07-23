Президент увів у дію рішення РНБО про поглиблення інтеграції до НАТО

Про це повідомляє Офіс президента.



"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в указі №307/2021.



Рішення РНБО зокрема передбачало, що уряд має вжити заходів із покращення реалізації центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, опрацювати питання утворення в органах виконавчої влади та інших держорганах структурних підрозділів із євроатлантичної інтеграції, опрацювати питання формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, забезпечити розроблення програм із підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування у питаннях євроатлантичної інтеграції та забезпечити прийняття нормативно-правових актів для реалізації закону "Про оборонні закупівлі" і переходу на нову систему оборонних закупівель.



Міноборони за рішенням РНБО має вжити заходів для пролонгації Меморандуму між урядом України та НАТО щодо співробітництва у питаннях консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", внести на розгляд уряду пропозиції з удосконалення фізичної безпеки, внутрішнього контролю і звітності щодо військового майна, а також вжити заходів із невідкладного призначення військового представника місії України при НАТО.



Крім того, міністерства і держслужби мають погодити з НАТО питання розвитку практичної співпраці з Україною як партнером із розширеними можливостями за низкою напрямків.



Міністерство розвитку громад та територій України спільно з облдержадміністраціями має опрацювати та подати уряду пропозиції щодо пілотних регіональних проектів у сфері євроатлантичної інтеграції.



Також рішення РНБО передбачає підготовку пропозицій уряду щодо спрощення прикордонного і митного контролю військового і цивільного персоналу збройних сил інших держав, які прибувають в Україну на законних підставах.



СБУ має підготувати та внести законопроєкт "Про безпеку класифікованої інформації" (нова редакція закону "Про державну таємницю").



Держспецзв'язку має підготувати організаційно-технічні рішення з розгортання комунікаційно-інформаційних систем за стандартами НАТО і розробити проєкт нормативно-правового акта щодо отримання такими системами акредитації на обробку інформації НАТО з обмеженим доступом.



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