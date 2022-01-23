Президент Вірменії подав у відставку

Про це йдеться на офіційному сайті президента Вірменії.

Саркісян наголосив, що його рішення не було продиктоване емоціями.

Він зазначив, що Вірменія живе у реальності, де її президент не може вплинути на питання війни та миру. За такої реальності президент не має "конституційного інструменту", щоб допомогти країні.

"У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи цим увагу громадськості від найважливіших питань", — йдеться у заяві.

Саркісян подякував усім громадянам за їх стійкість, витримку, терпіння і мужність у ці непрості для країни часи. Особливу подяку колишній президент висловив солдатам та офіцерам.



Саркісян займав посаду президента вірменії з квітня 2018 року.



Президент Вірменії обирається Національними зборами країни терміном сім років. Одна й та сама особа може бути обрана президентом лише один раз.

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